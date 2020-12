Tennis, ecco i ‘Supertennis Awards’: Jannik Sinner e Martina Trevisan i migliori del 2020 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Anche quest’anno SuperTennis, la piattaforma tv e digitale della Fit, ha assegnato i tradizionali premi di fine stagione a chi più si è distinto nel tenere alto il prestigio dell’Italia della racchetta, i SuperTennis Awards 2020. Come miglior giocatore è stato scelto Jannik Sinner, diventato all’età di 19 anni il più giovane italiano di sempre a vincere un torneo Atp 250, a Sofia. Al femminile, invece, il premio è andato a Martina Trevisan che, raggiungendo i quarti di finale al Roland Garros e scalando la classifica mondiale fino all’85esima posizione, ha scritto una bellissima pagina di sport e di vita. Impresa dell’anno quella di Lorenzo Sonego, che nei quarti di finale a Vienna ha sconfitto Djokovic un micidiale 6-2 6-1, mentre il “Most Improved” è Lorenzo Musetti. ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 dicembre 2020) Anche quest’anno Super, la piattaforma tv e digitale della Fit, ha assegnato i tradizionali premi di fine stagione a chi più si è distinto nel tenere alto il prestigio dell’Italia della racchetta, i SuperAwards. Come miglior giocatore è stato scelto, diventato all’età di 19 anni il più giovane italiano di sempre a vincere un torneo Atp 250, a Sofia. Al femminile, invece, il premio è andato ache, raggiungendo i quarti di finale al Roland Garros e scalando la classifica mondiale fino all’85esima posizione, ha scritto una bellissima pagina di sport e di vita. Impresa dell’anno quella di Lorenzo Sonego, che nei quarti di finale a Vienna ha sconfitto Djokovic un micidiale 6-2 6-1, mentre il “Most Improved” è Lorenzo Musetti. ...

sportface2016 : #Tennis, ecco i Supertennis Awards: Jannik #Sinner e Martina #Trevisan premiati come i migliori giocatori del 2020 - TennisWorldit : 300 settimane in vetta per Novak Djokovic: ecco quanto manca al record di Federer - unipegaso_it : Nasce l'università del tennis: ecco come funziona. @federtennis - TennisWorldit : Non solo Sinner vs Nadal, ecco tutte le coppie di allenamento in vista di Melbourne - easytennisasd : Ecco a voi il risultato del draft Babbi natale: Osso, Il Maestro Folli, Gianfi, Filo Pupazzi di neve: Asia, Dragus,… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis ecco Tennis, ecco le nuove classifiche: salti di categoria per Ciccone e Folchi Primonumero Tennis, ecco i ‘Supertennis Awards’: Jannik Sinner e Martina Trevisan i migliori del 2020

Anche quest’anno SuperTennis, la piattaforma tv e digitale della Fit, ha assegnato i tradizionali premi di fine stagione a chi più si è distinto nel tenere alto il prestigio dell’Italia della ...

300 settimane in vetta per Novak Djokovic: ecco quanto manca al record di Federer

Home; Tennis News; Novak Djokovic; Il 2020 è stato un anno molto particolare per il numero uno al mondo Novak Djokovic. Il serbo ha iniziato alla grande, raggranellando vittorie ...

Anche quest’anno SuperTennis, la piattaforma tv e digitale della Fit, ha assegnato i tradizionali premi di fine stagione a chi più si è distinto nel tenere alto il prestigio dell’Italia della ...Home; Tennis News; Novak Djokovic; Il 2020 è stato un anno molto particolare per il numero uno al mondo Novak Djokovic. Il serbo ha iniziato alla grande, raggranellando vittorie ...