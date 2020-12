Tennis | con chi si alleneranno gli italiani durante la quarantena in Australia? Jannik Sinner con Nadal Berrettini e Sonego…

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 dicembre 2020) La nuova stagione diincomincerà il 5 gennaio con il torneo ATP 250 di Antaliya. Sarà questa località in Turchia a tenere a battesimo il 2021 e si preannuncia già un parterre estremamente interessante in terra anatolica, il modo migliore per scaldare le gambe in vista del primo grande appuntamento dell’anno agonistico, ovvero glin Open. Il primo Slam della stagione scatterà l’8 febbraio sul cemento di Melbourne e iti si presenteranno all’evento con relativamente pochi eventi nelle gambe e dopo aver osservato un periodo di, come imposto dalle autorità locali a causa dell’emergenza sanitaria.questo periodo di relativo stop, gli atleti potranno allenarsi e lo faranno in coppia con altriti del circuito internazionale. Sono già note alcune ...