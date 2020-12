Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Vanessa salva Robert dalla depressione e… (Di lunedì 21 dicembre 2020) Per quasi vent’anni sono stati una cosa solo, ma ora è arrivato il momento di dirsi addio e prendere strade separate. La fine del matrimonio da favola di Eva (Uta Kargel) e Robert (Lorenzo Patané) ha rappresentato uno shock per tutto il Fürstenhof e, in particolare, per i diretti interessati. Dopo aver affrontato una profonda crisi, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Robert riuscirà infatti finalmente a rialzare la testa e il merito sarà di un personaggio destinato ad entrare prepotentemente nella sua vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert cerca di reagire alla partenza di ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 21 dicembre 2020) Per quasi vent’anni sono stati una cosa solo, ma ora è arrivato il momento di dirsi addio e prendere strade separate. La fine del matrimonio da favola di Eva (Uta Kargel) e(Lorenzo Patané) ha rappresentato uno shock per tutto il Fürstenhof e, in particolare, per i diretti interessati. Dopo aver affrontato una profonda crisi, nelle prossime puntatediriuscirà infatti finalmente a rialzare la testa e il merito sarà di un personaggio destinato ad entrare prepotentemente nella sua vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!puntatecerca di reagire alla partenza di ...

