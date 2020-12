Taranto, parte il bibliobus: ecco "Basequa" la biblioteca itinerante per bambini e ragazzi delle periferie (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un mezzo della municipalizzata dei trasporti sistemato e colorato in giro per le strade. La prima iniziativa del genere in Puglia, fra le primissime in Italia Leggi su repubblica (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un mezzo della municipalizzata dei trasporti sistemato e colorato in giro per le strade. La prima iniziativa del genere in Puglia, fra le primissime in Italia

StraNotizie : Taranto, parte il bibliobus: ecco 'Basequa' la biblioteca itinerante per bambini e ragazzi delle periferie… - cronaca_news : Taranto, parte il bibliobus: ecco 'Basequa' la biblioteca itinerante per bambini e ragazzi delle periferie… - OrioliAlberto : RT @Grottaglie: Parte a #Taranto la 'Scuola in ospedale' per i bambini dei reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale S… - DaitarnTR3 : @Antonio13869142 @nonelarena @sandraamurri1 A parte averne sentito? Vedi che di Taranto stiamo parlando, non della Svizzera. - DaitarnTR3 : @Antonio13869142 @nonelarena @sandraamurri1 E come la metti con la corrente? Forse non sai che l'area a caldo alime… -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto parte Taranto, parte il bibliobus: ecco "Basequa" la biblioteca itinerante per bambini e ragazzi delle periferie La Repubblica Taranto, parte il bibliobus: ecco "Basequa" la biblioteca itinerante per bambini e ragazzi delle periferie

Un mezzo della municipalizzata dei trasporti sistemato e colorato in giro per le strade. La prima iniziativa del genere in Puglia, fra le primissime in Italia ...

Monitoraggio sulla Xylella nella città di Foggia (zona indenne). Agenti nei fondi agricoli per piccoli prelievi dalle pianta

L’ARIF, l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue Forestali, comunica che è in esecuzione il monitoraggio del territorio pugliese per rilevare la presenza della xylella fastidiosa, a tutela del patr ...

Un mezzo della municipalizzata dei trasporti sistemato e colorato in giro per le strade. La prima iniziativa del genere in Puglia, fra le primissime in Italia ...L’ARIF, l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue Forestali, comunica che è in esecuzione il monitoraggio del territorio pugliese per rilevare la presenza della xylella fastidiosa, a tutela del patr ...