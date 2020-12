Superbike: Jonathan Rea: “Sono deluso di non aver mai avuto l’opportunità di correre in MotoGP” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Jonathan Rea ha mostrato il suo rammarico per non aver mai ricevuto una proposta per correre a tempo pieno nella MotoGP. Il pilota britannico, presente nella classe regina del Motomondiale nel 2012 con Honda per due GP in sostituzione dell’australiano Casey Stoner, ha commentato ai microfoni di ‘Moto Journal’: “Sono deluso di non aver mai avuto l’opportunità di correre in MotoGP, ma questa è la vita”. Rea ha però evidenziato la sua soddisfazione per le sue vittorie nel Mondiale Superbike, campionato vinto per la sesta volta in questo 2020. Il portacolori della Kawasaki ha concluso il suo intervento dichiarando: “Sono felice di aver potuto ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020)Rea ha mostrato il suo rammarico per nonmai ricevuto una proposta pera tempo pieno nella. Il pilota britannico, presente nella classe regina del Motomondiale nel 2012 con Honda per due GP in sostituzione dell’australiano Casey Stoner, ha commentato ai microfoni di ‘Moto Journal’: “di nonmaidiin, ma questa è la vita”. Rea ha però evidenziato la sua soddisfazione per le sue vittorie nel Mondiale, campionato vinto per la sesta volta in questo 2020. Il portacolori della Kawasaki ha concluso il suo intervento dichiarando: “felice dipotuto ...

