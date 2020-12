Striscia la Notizia, Papu Gomez scaglia il Tapiro contro Staffelli (Di lunedì 21 dicembre 2020) La tensione in casa Atalanta è altissima: a dimostrazione il gesto di Alejandro Gomez quando Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, gli ha consegnato il Tapiro d’Oro. I dettagli dell’accaduto L’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha consegnato il “suo” Tapiro d’Oro al calciatore dell’Atalanta, Alejandro Gomez. L’argentino è in rottura con il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) La tensione in casa Atalanta è altissima: a dimostrazione il gesto di Alejandroquando Valerio, inviato dila, gli ha consegnato ild’Oro. I dettagli dell’accaduto L’inviato dila, Valerio, ha consegnato il “suo”d’Oro al calciatore dell’Atalanta, Alejandro. L’argentino è in rottura con il L'articolo proviene da Inews.it.

