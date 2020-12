Striscia, il "Papu" Gomez non gradisce il tapiro e lo tira a Staffelli - (Di lunedì 21 dicembre 2020) Novella Toloni Ennesima consegna finita male per l'inviato di Striscia che, dopo l'incidente con Bolle, questa volta è finito nel mirino del giocatore argentino che gli ha lanciato contro il tapiro Sempre più complicato consegnare tapiri per Valerio Staffelli. Dopo il burrascoso tentativo con il ballerino Roberto Bolle - finito con il ricovero in ospedale dell'invito - anche l'ultimo servizio è andato male per Staffelli. Nel mirino di Striscia la Notizia è finito al calciatore dell’Atalanta Alejandro "Papu" Gomez che non ha gradito, però, il regalo rispedendolo letteralmente al mittente. L’inviato di Striscia la notizia è da poco rientrato a lavoro dopo alcuni giorni trascorsi in ospedale. Valerio Staffelli è stato ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Novella Toloni Ennesima consegna finita male per l'inviato diche, dopo l'incidente con Bolle, questa volta è finito nel mirino del giocatore argentino che gli ha lanciato contro ilSempre più complicato consegnare tapiri per Valerio. Dopo il burrascoso tentativo con il ballerino Roberto Bolle - finito con il ricovero in ospedale dell'invito - anche l'ultimo servizio è andato male per. Nel mirino dila Notizia è finito al calciatore dell’Atalanta Alejandro "che non ha gradito, però, il regalo rispedendolo letteralmente al mittente. L’inviato dila notizia è da poco rientrato a lavoro dopo alcuni giorni trascorsi in ospedale. Valerioè stato ...

