Strappare lungo i bordi: Zerocalcare annuncia la sua prima serie animata su Netflix con un teaser dedicato (Di lunedì 21 dicembre 2020) annuncia a sorpresa e con teaser animato: Zerocalcare e Netflix hanno stretto una collaborazione per produrre una serie animata scritta e diretta dal disegnatore di Rebibbia. Ecco il primo teaser di Strappare lungo i bordi. Leggi su nospoiler (Di lunedì 21 dicembre 2020)a sorpresa e conanimato:hanno stretto una collaborazione per produrre unascritta e diretta dal disegnatore di Rebibbia. Ecco il primodi

NetflixIT : ??NON È UN’ESERCITAZIONE. RIPETIAMO: NON È UN’ESERCITAZIONE ?? È iniziata la lavorazione di 'Strappare lungo i bord… - ilpost : Zerocalcare farà una serie animata per Netflix - Corriere : «Strappare lungo i bordi», Zerocalcare svela la sua serie tv Netflix con Valerio Mastandrea - fisco24_info : Zerocalcare, ciak per la sua serie d'animazione: Strappare lungo i bordi, annuncio Netflix - ladaniMilolli : RT @ilpost: Zerocalcare farà una serie animata per Netflix -