“Strane crepe lungo le strade provinciali” | Ruggiero incalza Di Maria

Ultime Notizie dalla rete : Strane crepe

anteprima24.it

Gigi Pavarese, ex dirigente del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha analizzato il momento della squadra di Gennaro Gattuso.Prima le vibrazioni, poi degli strani scricchiolii e infine le piastrelle del pavimento che si sono sollevate e rotte di schianto, come se si fosse verificato un terremo che in realtà non c’è stato. I ...