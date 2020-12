Strage di Viareggio, l’iniziativa dei familiari delle vittime in vista della sentenza: “Cosa accadde quella notte”. Guarda la diretta (Di lunedì 21 dicembre 2020) Primo dei quattro appuntamenti organizzati in diretta Facebook dalla Onlus Il mondo che vorrei, realtà nata dalla volontà delle famiglie delle vittime della Strage di Viareggio, dove nel 2009 persero la vita 32 persone. Quattro dibattiti in vista della sentenza della Cassazione, prevista per l’8 gennaio. Il tema centrale della prima serata sarà la ricostruzione della dinamica dell’incidente ferroviario di Viareggio con il video della scena raccontato in diretta dall’ingegnere Fabrizio D’Errico. l’iniziativa durerà circa 2 ore e sarà trasmessa su Zoom e sulla pagina Facebook ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Primo dei quattro appuntamenti organizzati inFacebook dalla Onlus Il mondo che vorrei, realtà nata dalla volontàfamigliedi, dove nel 2009 persero la vita 32 persone. Quattro dibattiti inCassazione, preper l’8 gennaio. Il tema centraleprima serata sarà la ricostruzionedinamica dell’incidente ferroviario dicon il videoscena raccontato indall’ingegnere Fabrizio D’Errico.durerà circa 2 ore e sarà trasmessa su Zoom e sulla pagina Facebook ...

