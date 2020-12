Strade dissestate a Valva, Cuozzo: “Scandaloso, il sindaco intervenga o ci rivolgeremo alle Autorità competenti” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiValva (Sa) – “Il sindaco intervenga subito per mettere fine alla situazione scandalosa in cui versa la rete viaria della nostra città o ci rivolgeremo con immediatezza alle Autorità competenti”. Non usa mezzi termini il capogruppo di minoranza, ex sindaco di Valva ed ex assessore alla viabilità della Provincia, l’avvocato Michele Cuozzo, circa la situazione di dissesto in cui versa l’intera rete viaria comunale a Valva. Toni forti quelli usati dall’avvocato Cuozzo che si rivolge al sindaco della cittadina, Vito Falcone, a seguito dell’ennesima richiesta di aiuto di una donna di 55 anni, rimasta bloccata ed isolata nella sua casa da ben 14 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – “Ilsubito per mettere fine alla situazione scandalosa in cui versa la rete viaria della nostra città o cicon immediatezza”. Non usa mezzi termini il capogruppo di minoranza, exdied ex assessore alla viabilità della Provincia, l’avvocato Michele, circa la situazione di dissesto in cui versa l’intera rete viaria comunale a. Toni forti quelli usati dall’avvocatoche si rivolge aldella cittadina, Vito Falcone, a seguito dell’ennesima richiesta di aiuto di una donna di 55 anni, rimasta bloccata ed isolata nella sua casa da ben 14 ...

LNPalazzolo : #Sporcizia per strada? Strade #dissestate? Hai un problema da segnalare? Noi ci siamo! Scrivici su whatsapp al n… - claudia_sot : @Paolo__Ferrara Ma grazie! Vivo in una città amministrata di merda, ma ho sempre sognato un’alce tutta d’oro, grazi… - Patrizi09306335 : @virginiaraggi Ancora?? Ma al buio cui è da voi condannata la città non si vedono!! Le buche grandi come voragini,… - federusso1964 : @virginiaraggi Strade dissestate e verde non curato a via di montestallonara via Piscinas via Decimomannu le nostre… - teresa_lazzaro : @silvia_sb_ Non sono molto giovane, ma Roma cosi sporca giardini incolti e non da meno le strade dissestate. Abito… -

Ultime Notizie dalla rete : Strade dissestate Strade dissestate a Valva, Cuozzo: "Scandaloso, il sindaco intervenga o ci rivolgeremo alle Autorità competenti” anteprima24.it Controlli tra Pomezia e Castelli: multati soprattutto automobilisti al telefono

Nella zona di Santa Palomba, al confine tra Albano, Ariccia, Pomezia e Roma, controlli serrati da parte della polizia stradale di Albano su via Cancelliera e su via Ardeatina. Rilevate alcune infrazio ...

Legge di Stabilità, abbattuto di 10 milioni il prelievo forzoso per le ex Province siciliane

Dopo gli 80 milioni ottenuti ad inizio 2020, arrivano 10 milioni per le ex province siciliane di cui 2 all’anno per Palermo ...

Nella zona di Santa Palomba, al confine tra Albano, Ariccia, Pomezia e Roma, controlli serrati da parte della polizia stradale di Albano su via Cancelliera e su via Ardeatina. Rilevate alcune infrazio ...Dopo gli 80 milioni ottenuti ad inizio 2020, arrivano 10 milioni per le ex province siciliane di cui 2 all’anno per Palermo ...