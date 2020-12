Storie Italiane | Eleonora Daniele denuncia | “È stato pestato a sangue”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 21 dicembre 2020) La conduttricee tutta la redazione di, hannoto una grave aggressione ai danni di un loro operatore. L’uomo, viene riferito, stava documentando alcuni assembramenti a Roma, quando èbrutalmente picchiato. In studio,Daniela ha parlato apertamente di “molta rabbia e indignazione“. Aggredita una troupe diI fatti risalgono al pomeriggio di ieri, in zona Ponte Milvio a Roma. A spiegarli nel dettaglio ci ha pensato la conduttrice, in apertura della puntata odierna di. Una troupe composta. da un loro operatore e una giornalista interna Rai è stata aggredita ...