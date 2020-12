Storie di “Didattica a Distanza” e malessere degli insegnanti | “mia mamma sta male da quando c’è la DaD”

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Ilprofessionaleè ancora del tutto sconosciuto e, nell’ignoranza collettiva, miete più vittime del dovuto. Raccontarlo attraverso testimonianze significative aiuta almeno a far comprendere che affligge moltima se ne può venire fuori adottando le giuste contromisure. In molti non sanno che l’avvento della DAD ha aggravato ulteriormente la situazione. L'articolo .