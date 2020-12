Storia | Churchill | va all' asta il suo quadro regalato al generale Montgomery 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 dicembre 2020) (Adnkronos) - Nick Orchard, capo del dipartimento di arte moderna britannica di Christie's, ha commentato: "Il dipinto donato da Sir Winstonal feldmaresciallosimboleggia il profondo rispetto e l'amicizia che il primo ministro ebbe per il suo, che non solo guidò l'esercito britannico ma fu anche la chiave per la vittoria delle forze alleate nella seconda guerra mondiale. Artista affermato e celebre figura politica, l'opera è tra i migliori dipinti eseguiti danegli anni '30. È un onore per Christie's offrire 'Scene at Marrakech' come momento clou della nostra vendita serale di arte moderna britannica e non vediamo l'ora di esporre pubblicamente il lavoro per la prima volta nella suadalla fine di febbraio 2021 in vista dell'del 1° ...