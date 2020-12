(Di lunedì 21 dicembre 2020)232020 è la data diper l'accreditamento dei pagamenti relativi all'emissionedel 142020 per il personale supplente breve e saltuario e i volontari VV.F. L'articolo .

orizzontescuola : Stipendi supplenti, mercoledì 23 dicembre esigibilità dell’emissione speciale - scuolainforma : Stipendi NoiPa supplenti Covid, data esigibilità emissione speciale - scuolainforma : Stipendi supplenti Covid, ancora tantissimi mancati pagamenti - LadyMagenta1 : @AzzolinaLucia Devi andare affareinculo, idiota!Paga gli stipendi ai supplenti COVID che stanno lavorando da Ottobre! - infoiteconomia : Stipendi supplenti Covid entro fine 2020 | oggi 14 dicembre l'emissione -

Ultime Notizie dalla rete : Stipendi supplenti

Scuolainforma

Mercoledì 23 dicembre 2020 è la data di esigibilità per l'accreditamento dei pagamenti relativi all'emissione speciale del 14 dicembre 2020 per il personale supplente breve e saltuario e i volontari V ...NoiPa, il portale della Pubblica Amministrazione ha reso noto la data relativa all’esigibilità degli stipendi riguardanti il personale docente e ATA Covid in merito all’emissione speciale del 14 ...