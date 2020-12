Specializzazione in Medicina, il Consiglio di Stato dà ragione al ministero: via alle immatricolazioni (Di lunedì 21 dicembre 2020) Una telenovela lunga 5 mesi, tappa dopo tappa. I 24mila laureati pronti a entrare in corsia. Oggi la pubblicazione del cronoprogramma Leggi su repubblica (Di lunedì 21 dicembre 2020) Una telenovela lunga 5 mesi, tappa dopo tappa. I 24mila laureati pronti a entrare in corsia. Oggi la pubblicazione del cronoprogramma

con un esito favorevole al ministero in merito ai ricorsi presentati avverso il quesito 87 oggetto di prova da alcuni candidati al concorso per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di ...

Specializzazioni mediche. Consiglio di Stato accoglie ricorso del Mur e sblocca graduatorie del test

I giudici di Palazzo Spada hanno ribaltato la sentenza del Tar che aveva bloccato le graduatorie dopo la sceltA del Ministero di assegnare un punto a tutti i candidati su un quesito che non era chiaro ...

