Spal-Lecce (martedì 22 dicembre, ore 19): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 21 dicembre 2020) Quattordicesima giornata di Serie B ed è il turno di una sfida tra due squadre appena retrocesse dalla massima serie: da una parte la Spal di Marino, dall'altra il Lecce di Corini. Pareggio a reti bianche per i biancazzurri in laguna, un punto importante che permette di allungare la striscia di risultati utili e tiene InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

Ultime Notizie dalla rete : Spal Lecce SPAL-Lecce dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Il 3-4-3 iniziale non ha ripagato mister Marino La musica è cambiata solo con l’ingresso di Castro

La Spal ha Castro, il Venezia Aramu, il Cittadella Vita, l’Empoli Moreo, il Monza Boateng e Machin, il Lecce Falco. Tutte le migliori ballano così, con l’eccezione di Salernitana e Frosinone che ...

Calcio in tv: gli anticipi di Serie A e le altre sfide in Italia e in Europa

Il 22 dicembre 2020 si giocano gli anticipi di Serie A ma si gioca anche in Serie B e ne La Liga. Spazio anche alla League Cup ...

