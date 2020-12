Spaccio di stupefacenti | arrestato africano 40enne e italiano 34 enne | ecco dove

Leggi su italiasera

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Gli uomini del Commissariato Viminale hannoundi 40 anni perché colto in flagranza mentre cedeva eroina. Fermato, è stato trovato in possesso di 0,40 grammi di eroina, 25 euro in contanti. Sempre i poliziotti del Commissariato Viminale nel corso di un servizio di osservazione teso al contrasto dellodi sostanzenella zona adiacente la stazione Termini hanno32sorpreso mentre cedeva 0,75 grammi di hashish. L’uomo una volta fermato è stato trovato in possesso di 1 grammo di hashish, 3,40 grammi di marijuana e 10 euro in contanti. gli agenti hannoun 34colto in flagranza del reato di detenzione ai fini didi ...