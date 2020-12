'Soul', il film d'animazione che esce su Disney+ a Natale (Di martedì 22 dicembre 2020) Avremmo potuto vederlo al cinema, poi la pandemia di Coronavirus ha spinto Walt Disney Company a distribuire 'Soul' direttamente in streaming su Disney+, puntando ad attirare nuovi abbonamenti grazie ... Leggi su quotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Avremmo potuto vederlo al cinema, poi la pandemia di Coronavirus ha spinto Walt Disney Company a distribuire '' direttamente in streaming su, puntando ad attirare nuovi abbonamenti grazie ...

VirginRecordsIT : ?? Anche voi non vedete l'ora di vedere il fantastico film 'Soul' su @DisneyPlusIT? Intanto potete godervi lo stupen… - Screenweek : Sono disponibili quattro video che ci portano alla scoperta della musica e dei personaggi di #SOUL il film #Pixar a… - cinemaniaco_fb : ?????????????? SOUL (2020) I Doppiatori Italiani e Originali del Film Pixar Scopri il nostro Nuovo canale di FILM HORROR C… - GianlucaOdinson : Soul – Nuovo spot per il film Pixar, da Natale su Disney - infoitcultura : Natale 2020, tutti i film e i cartoni animati in programma in tv: da Cenerentola a Soul -