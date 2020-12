Sondaggi, FQChart della settimana – La crisi di governo ‘annunciata’ fa male al Pd (Di lunedì 21 dicembre 2020) FQChart è la media aritmetica settimanale dei Sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i Sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. *** Il Partito Democratico paga la crisi di governo che tanti temono e che nei fatti è già reale dopo le richieste (e gli ultimatum) di ItaliaViva. È questo il responso che viene fuori dall’analisi dei Sondaggi di questa settimana. I Dem perdono più di mezzo punto percentuale (-0,6%) e si allontanano dalla Lega nella corsa al primato tra i partiti italiani. Troppo spesso accusato di immobilismo (la stessa critica che il partito di Nicola Zingaretti muove all’esecutivo e al premier Conte), ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020)è la media aritmeticale deisulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti ipubblicati dai maggiori istituti demoscopici nellaappena conclusa. *** Il Partito Democratico paga ladiche tanti temono e che nei fatti è già reale dopo le richieste (e gli ultimatum) di ItaliaViva. È questo il responso che viene fuori dall’analisi deidi questa. I Dem perdono più di mezzo punto percentuale (-0,6%) e si allontanano dalla Lega nella corsa al primato tra i partiti italiani. Troppo spesso accusato di immobilismo (la stessa critica che il partito di Nicola Zingaretti muove all’esecutivo e al premier Conte), ...

