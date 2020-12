Solstizio d' inverno 2020 | perché cade il 21 dicembre e lo scorso anno era il 22

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Lunedì 21, alle 10:02 ora italiana, torna ild', che come di consueto dà il via all'astronomico nell'emisfero boreale, la metà del mondo posta sopra l'equatore.

ilpost : Oggi c’è il solstizio d’inverno - Faber1927_ : RT @augustociardi75: In questo preciso istante c'è il solstizio d'inverno. Lo dico a voi che siete come i girasoli, da domani si allungano… - maxdantoni : Tra pochi minuti (alle 11:02) il solstizio d'inverno ?? Da domani le giornate iniziano ad allungarsi - SeravalleSergio : RT @Fabrizi61: Buongiorno a tutti ? ed un benvenuto al Solstizio d'Inverno. Le giornate saranno più lunghe e più luminose ?? - Lilliflo : RT @DuzziNicoletta: Felice inizio settimana ?? buon solstizio d'inverno ?????? buongiorno ???????? -

21-12-20202 - Alle 11:02 (ora italiana), il sole nel suo viaggio apparente, toccherà lo zenith del tropico del Capricorno. E' il solstizio, comincia l'inverno. Oggi il Sole, a mezzogiorno, toc ...Come i Maya, che avevano previsto la fine del mondo proprio per il solstizio di inverno del 2012. Ultima curiosità, il solstizio d’inverno cade proprio in prossimità del Natal ...