SnyderCut | nuove notizie sul ruolo di Joker

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Ladi Justice League è sicuramente una delle cose che i fan DC stanno attendendo con più ansia. Oggi abbiamo delleimportanti suldeldirettamente dal regista… L’inclusione delDurante un’intervista con TheFilmJunkee, Zack Snyder non ha nascosto la sua volontà di ideare un fumetto che integrassero il Batman di Ben Affleck e ildi Leto, precisando poi che quest’ultimo sarà presente all’interno della, con uncruciale.Il compito del personaggio di Leto sarebbe quello di rubare la Scatola Madre necessaria per costruire il tapis roulant cosmico con cui Flash può viaggiare nel tempo.– Photo credit: webL’idea per un nuovo fumetto Durante l’intervista, Snyder ...