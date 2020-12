Slalom maschile Alta Badia 2020, risultati e classifica seconda manche: vince Zenhaeusern, 4° Vinatzer (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ramon Zenhaeusern vince la seconda manche dello Slalom in Alta Badia, gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020/2021. Lo svizzero sale sul gradino più alto del podio grazie al tempo 1:45.43. Dietro di lui gli austriaci Manuel Feller (+0.08) e Marco Schwarz (+0.12). Giù dal podio per questione di millesimi Alex Vinatzer, che chiude a 19 millesimi dalla vetta e 7 dal terzo posto. Deludono gli altri azzurri: Moelgg chiude in Top 20 al 19° posto, mentre Gross e Maurberger terminano fuori dai primi venti. IN AGGIORNAMENTO LA classifica DELLA seconda manche Zenhaeusern Feller Schwarz Vinatzer 19° Moelgg 23° Gross 28° ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ramonladelloin, gara della Coppa del Mondo di sci alpino/2021. Lo svizzero sale sul gradino più alto del podio grazie al tempo 1:45.43. Dietro di lui gli austriaci Manuel Feller (+0.08) e Marco Schwarz (+0.12). Giù dal podio per questione di millesimi Alex, che chiude a 19 millesimi dalla vetta e 7 dal terzo posto. Deludono gli altri azzurri: Moelgg chiude in Top 20 al 19° posto, mentre Gross e Maurberger terminano fuori dai primi venti. IN AGGIORNAMENTO LADELLAFeller Schwarz19° Moelgg 23° Gross 28° ...

