Sky Arte la programmazione per le feste tra musica | arte e cinema

programmazione di Natale di Sky arte con le prime visioni dedicate ai maestri dell'arte, del cinema e della moda Spazia tra i generi la programmazione di Natale di Sky arte con prime visioni dai maestri dell'arte, del cinema, della musica e della moda. A 40 anni dall'uscita di Shining, martedì 22 dicembre alle 21.15, verrà trasmesso "Kubrick By Kubrick" il documentario dedicato al leggendario Stanley Kubrick, che attraverso i suoi lavori, delle gemme senza tempo, ha lasciato un contributo inestimabile nel cinema. Pur essendo uno dei registi maggiormente studiati, la voce di Kubrick è rimasta a lungo inedita.

Ultime Notizie dalla rete : Sky Arte Su Sky Arte: una domenica con Fernando Botero Artribune Kubrick raccontato da Kubrick

Indiscusso talento della regia, con i suoi film Stanley Kubrick ha cambiato il modo di fare cinema, diventando un vero e proprio punto di riferimento per aspiranti cineasti e non solo. Se prosegui con ...

Le canzoni di Ornella Vanoni

33 Giri Italian Masters – Ornella Vanoni ? Duemilatrecentouno parole Mercoledì 23 dicembre – ore 21:15 Duemilatrecentouno parole è il titolo dell’album uscito nel 1981 ed è un disco caratterizzato da ...

