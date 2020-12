Simone Weil ovvero l'arte di ritirarsi da sé per fare spazio all’altro (Di lunedì 21 dicembre 2020) Per vivere la sua idea di comunismo, lavorò come fresatrice alla Renault. «Ma stando in officina, la sventura degli altri mi è entrata nella carne», ha scritto la grande filosofa francese. Che portò all'estremo la sua intuizione: nella creazione Dio non si è esteso ma si è ritratto Il testamento di Hannah Arendt che metteva in guardia l’America contro i rischi totalitari" Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 21 dicembre 2020) Per vivere la sua idea di comunismo, lavorò come fresatrice alla Renault. «Ma stando in officina, la sventura degli altri mi è entrata nella carne», ha scritto la grande filosofa francese. Che portò all'estremo la sua intuizione: nella creazione Dio non si è esteso ma si è ritratto Il testamento di Hannah Arendt che metteva in guardia l’America contro i rischi totalitari"

espressonline : Simone Weil ovvero l'arte di ritirarsi da sé per fare spazio all’altro - SardegnaG : RT @aminuscolo: simone weil, giovanissima, lavora come operaia in una fabbrica. nel 1941, in una lettera, dirà che quell'esperienza, quel c… - IsabellaDeiana7 : RT @aminuscolo: simone weil, giovanissima, lavora come operaia in una fabbrica. nel 1941, in una lettera, dirà che quell'esperienza, quel c… - duesoli : RT @DiDonadice: Prosegue la serie #Filosofeallospecchio. Scrivo di #Simone #Weil. Proprio l’anarchismo sembra oggi uno dei motivi più inter… - AnnaFado : RT @DiDonadice: Prosegue la serie #Filosofeallospecchio. Scrivo di #Simone #Weil. Proprio l’anarchismo sembra oggi uno dei motivi più inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Weil Simone Weil ovvero l'arte di ritirarsi da sé per fare spazio all’altro L'Espresso Simone Weil ovvero l'arte di ritirarsi da sé per fare spazio all’altro

Quanti filosofi hanno lavorato volontariamente in fabbrica? Nessuno? Lo ha fatto una donna: Simone Weil. Il saggio “La condizione operaia”, che testimonia la sua esperienza in tre diversi ...

Il papa, il Natale e il futuro del cristianesimo

Lo storico Giancarlo Gaeta riflette sulla fede delle origini e su una secolarizzazione che oggi mette la Chiesa di fronte a una crisi epocale. "E ...

Quanti filosofi hanno lavorato volontariamente in fabbrica? Nessuno? Lo ha fatto una donna: Simone Weil. Il saggio “La condizione operaia”, che testimonia la sua esperienza in tre diversi ...Lo storico Giancarlo Gaeta riflette sulla fede delle origini e su una secolarizzazione che oggi mette la Chiesa di fronte a una crisi epocale. "E ...