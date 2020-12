Silvio Berlusconi: “Non vedo un nuovo governo all’orizzonte” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in un’intervista al Messaggero dice la sua sui nuovi scenari di governo che potrebbero scaturire da questo clima di tensione. La linea di Forza Italia è chiara: collaborare col governo pur restando all’opposizione, oppure andare al voto il prima possibile. Ma l’ultima decisione spetterà al capo dello Stato. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il leader di Forza Italiain un’intervista al Messaggero dice la sua sui nuovi scenari diche potrebbero scaturire da questo clima di tensione. La linea di Forza Italia è chiara: collaborare colpur restando all’opposizione, oppure andare al voto il prima possibile. Ma l’ultima decisione spetterà al capo dello Stato. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

