Silvio Berlusconi: "Non vedo un nuovo Governo all'orizzonte, tantomeno tecnico" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Silvio Berlusconi parla al Messaggero e non vede scossoni all'orizzonte: non vede un nuovo Governo, ma soprattutto non vede Governi tecnici all'orizzonte. Un messaggio da recapitare a Giuseppe Conte, a cui il Cav tende la mano per una maggiore collaborazione. Un messaggio da recapitare anche a Matteo Renzi, che crede possibile una nuova maggioranza in Parlamento in caso di caduta del Conte bis. Per prima cosa Silvio Berlusconi dice che "certamente" si farà vaccinare contro Covid-19, "sono disposto anche a farlo pubblicamente". Poi, in un'intervista al Messaggero, alla domanda se il Governo sia pronto per la campagna vaccinale, il Cav risponde: "Posso solo sperarlo. Avevamo chiesto al Governo di discutere insieme ...

