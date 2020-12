Signorini dimentica il microfono aperto al GF Vip | “Le tet*e della Gregoraci le vedo in serio pericolo” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 21 dicembre 2020) GF Vip, la clamorosa gaffe di AlfonsoDurante il 27esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 il conduttore Alfonsoha commesso una clamorosa gaffe. Qualcosa che in pochissimo tempo è diventata virale sul web e sui vari social network. In pratica, il direttore del settimanale Chi si è lasciato andare a uno particolare apprezzamento nei confronti di Elisabetta. Il tutto è capitato durante la coreografia di Natale realizzata da quasi tutte le ex gieffine, tra cui Matilde Brandi, Myriam Catania e Guenda Goria. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di preciso in studio. Il conduttore fa un apprezzamento fisico sullaMentre le ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 danzavano al centro dello studio di Cinecittà, Alfonsoha commentato la ...