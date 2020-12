Siamo tutti sulla stessa arca (Di lunedì 21 dicembre 2020) ?Osservando la natura, nel passato, l’impressione di essere dinanzi ad un progetto doveva essere enorme. La Terra è un luogo così confortevole e piacevole, e tutte le cose funzionano così bene. Tuttavia, a mano a mano che apprendiamo più cose sull’universo, esso non sembra più un luogo così amichevole, e noi risultiamo essere i vincitori in una lotteria cosmica.? Finché non ti fermi un attimo e pensi ai confini dello spazio e del tempo. La parte virgolettata è una citazione di Steven Weinberg, Nobel per la fisica e autore de I primi tre minuti, testo in cui Weinberg ci immerge nel magma primordiale per ricostruire i processi svoltisi nei primi centottanta secondi della storia dell’universo. Praticamente l’incipit del tutto. La frase dopo il virgolettato è invece quella di un modesto uomo della strada, il sottoscritto, poco avvezzo allo studio della fisica ma che si sforza di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) ?Osservando la natura, nel passato, l’impressione di essere dinanzi ad un progetto doveva essere enorme. La Terra è un luogo così confortevole e piacevole, e tutte le cose funzionano così bene. Tuttavia, a mano a mano che apprendiamo più cose sull’universo, esso non sembra più un luogo così amichevole, e noi risultiamo essere i vincitori in una lotteria cosmica.? Finché non ti fermi un attimo e pensi ai confini dello spazio e del tempo. La parte virgolettata è una citazione di Steven Weinberg, Nobel per la fisica e autore de I primi tre minuti, testo in cui Weinberg ci immerge nel magma primordiale per ricostruire i processi svoltisi nei primi centottanta secondi della storia dell’universo. Praticamente l’incipit del tutto. La frase dopo il virgolettato è invece quella di un modesto uomo della strada, il sottoscritto, poco avvezzo allo studio della fisica ma che si sforza di ...

