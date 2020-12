“Si ferma tutto”. La vita in diretta verso l’interruzione. Il pubblico già protesta: “Come faremo senza Alberto Matano?” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lo sappiamo, siamo pronti Come ogni anno, ma ogni volta la rivoluzione televisiva in vista delle vacanza natalizie (quest’anno poi più che mai) sono sempre un piccolo choc. E così, Come da tradizione, anche quest’anno La vita in diretta non andrà in onda il 24 e il 25 dicembre. Alberto Matano e la sua squadra di lavoro si concederanno infatti qualche giorno di riposo, dopo le fatiche di questi primi mesi di stagione televisiva, per tornare in onda subito dopo i giorni di festa. La domanda ora è: cosa andrà in onda al posto de La vita in diretta giovedì e venerdì? Com’è noto da tempo, a partire dalle 18.00 del 24 dicembre verrà trasmessa L’Eredità di Flavio Insinna, in anticipo rispetto all’orario tradizionale poiché alle 19.20 la linea passerà alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lo sappiamo, siamo prontiogni anno, ma ogni volta la rivoluzione televisiva in vista delle vacanza natalizie (quest’anno poi più che mai) sono sempre un piccolo choc. E così,da tradizione, anche quest’anno Lainnon andrà in onda il 24 e il 25 dicembre.e la sua squadra di lavoro si concederanno infatti qualche giorno di riposo, dopo le fatiche di questi primi mesi di stagione televisiva, per tornare in onda subito dopo i giorni di festa. La domanda ora è: cosa andrà in onda al posto de Laingiovedì e venerdì? Com’è noto da tempo, a partire dalle 18.00 del 24 dicembre verrà trasmessa L’Eredità di Flavio Insinna, in anticipo rispetto all’orario tradizionale poiché alle 19.20 la linea passerà alla ...

