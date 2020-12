Shia LaBeouf: Netflix lo esclude dalla corsa agli Oscar (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sembrava che il tempo avesse calmato il suo animo, invece Shia LaBeouf torna a creare scandali. Le accuse arrivano direttamente da FKA Twigs e Sia, cantanti ed ex fidanzate di LaBeouf, che lo ha denunciato per aggressione, abusi sessuali e procurato disagio emotivo. Cosa ha detto Sia? Sia parlando di LaBeouf ha definito così il suo ex partner:”Anche io sono stata ferita emotivamente da Shia, un bugiardo patologico, che mi ha ingannato in una relazione adultera, in quanto diceva di essere single. Credo che sia molto malato e ho compassione per lui e le sue vittime. Sappi solo che se ami te stessa, stai al sicuro, stai lontana”. FKA Twigs I due fidanzati tra il 2018 e il 2019 e uno dei fatti più gravi è accaduto nel febbraio 2019: in macchina, lui avrebbe minacciato di schiantarsi se lei non ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sembrava che il tempo avesse calmato il suo animo, invecetorna a creare scandali. Le accuse arrivano direttamente da FKA Twigs e Sia, cantanti ed ex fidanzate di, che lo ha denunciato per aggressione, abusi sessuali e procurato disagio emotivo. Cosa ha detto Sia? Sia parlando diha definito così il suo ex partner:”Anche io sono stata ferita emotivamente da, un bugiardo patologico, che mi ha ingannato in una relazione adultera, in quanto diceva di essere single. Credo che sia molto malato e ho compassione per lui e le sue vittime. Sappi solo che se ami te stessa, stai al sicuro, stai lontana”. FKA Twigs I due fidanzati tra il 2018 e il 2019 e uno dei fatti più gravi è accaduto nel febbraio 2019: in macchina, lui avrebbe minacciato di schiantarsi se lei non ...

