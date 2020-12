Shia LaBeouf: Netflix elimina l'attore dalla campagna Oscar di Pieces of a Woman (Di lunedì 21 dicembre 2020) Netflix ha deciso di eliminare Shia LaBeouf dalla campagna Oscar di Pieces of a Woman. L'attore è stato accusato da FKA Twigs di abusi fisici e psicologici Periodo nero per Shia LaBeouf. Netflix, infatti, ha deciso di escludere il suo nome dalla campagna Oscar 2021 di Pieces of a Woman, film presentato in concorso alla 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e possibile frontrunner ai prossimi Academy Awards. A Venezia, infatti, il film ha vinto la Coppa Volpi alla Miglior Attrice, assegnata a Vanessa Kirby. Dopo circa un anno dall'exploit di Honey Boy e dal raggiungimento ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 dicembre 2020)ha deciso dirediof a. L'è stato accusato da FKA Twigs di abusi fisici e psicologici Periodo nero per, infatti, ha deciso di escludere il suo nome2021 diof a, film presentato in concorso alla 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e possibile frontrunner ai prossimi Academy Awards. A Venezia, infatti, il film ha vinto la Coppa Volpi alla Miglior Attrice, assegnata a Vanessa Kirby. Dopo circa un anno dall'exploit di Honey Boy e dal raggiungimento ...

