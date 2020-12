Serie tv e film in streaming, cosa vedere durante le Feste (Di lunedì 21 dicembre 2020) Va bene il Natale, ma non tutti vengono così contagiati dall'atmosfera festiva, da cercare Serie tv e film in streaming solo a tema. Ecco una lista di novità in streaming per poter scegliere liberamente anche altro. Attenzione, per novità si intende in alcuni casi semplicemente che si tratta di nuovi ingressi (anche temporanei( in catalogo. Ecco il calendario: 21 dicembre SKY parte con la seconda stagione della Serie fantasy His Dark Materials (SKy Atlantic), mentre su Sky Cinema tornano i poliziotti non proprio modello di Cops, commedia in due parti di Luca Miniero con, tra gli altri, Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia e Giulia Bevilacqua. Sky Arte schiera in prima serata Elton John - senza censura. Nel frattempo dal 20 dicembre, Sky Uno +1 è diventato ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Va bene il Natale, ma non tutti vengono così contagiati dall'atmosfera festiva, da cercaretv einsolo a tema. Ecco una lista di novità inper poter scegliere liberamente anche altro. Attenzione, per novità si intende in alcuni casi semplicemente che si tratta di nuovi ingressi (anche temporanei( in catalogo. Ecco il calendario: 21 dicembre SKY parte con la seconda stagione dellafantasy His Dark Materials (SKy Atlantic), mentre su Sky Cinema tornano i poliziotti non proprio modello di Cops, commedia in due parti di Luca Miniero con, tra gli altri, Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia e Giulia Bevilacqua. Sky Arte schiera in prima serata Elton John - senza censura. Nel frattempo dal 20 dicembre, Sky Uno +1 è diventato ...

SKY parte con la seconda stagione della serie fantasy His Dark Materials (SKy Atlantic), mentre ... Uno Family con una programmazione di puro intrattenimento dai cartoon ai film per ragazzi tutta ...

In vena di film strappalacrime? Amazon Prime ha il film adatto per voi: dal 21 dicembre 2020 diventa disponibile sulla piattaforma A un metro da te, pellicola con i giovani attori Cole Sprouse e Haley ...

