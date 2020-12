Serie C | Carpi-FeralpiSalò rinviata | diciannove positivi tra gli emiliani

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 dicembre 2020) La partita tra, valida per la 17a giornata d’andata dellaC girone B e in programma mercoledì, è stataa data da destinarsi. La scelta della Lega Pro nel comunicato: «Preso atto dell’istanza documentale presentata in data 19.12.2020 dalla società; della comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica – Azienda USL Modena pervenuta in 19.12.2020, nella quale si evidenzia la presenza di un cluster di Covid-19 all’interno del “Gruppo squadra” delFc, con un totale di 19 casi confermati, di cui 10 segnalati in data 18/12/2020 e ulteriori 9 in data 19/12/2020; della successiva comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica – Azienda USL Modena pervenuta in data odierna, nella quale si conferma che è tuttora presente un cluster di Covid-19 ...