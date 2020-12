Serie B | la Salernitana rimonta l’Entella e torna al comando

(Di martedì 22 dicembre 2020) Non è stato facile oggi il compito dellanella serata in cui è la nuova capolista dellaB. Nella 14.ma giornata del torneo cadetto, i granata vincono dicontro una Virtus Entella che non soffre il blasone dell’avversario, almeno nel primo tempo. La formazione diretta da Vivarini si presenta all’Arechi con il piglio giusto. Ritmo e aggressivita’ e vantaggio meritato al 38?. Koutsopias approfitta di un errore di Schiavone, con il granata che cerca il fallo tecnico ravvisato dal direttore di gara che applica il vantaggio; l’appoggio e’ per Mancosu che nel cuore dell’area di rigore batte Belec con un pallonetto. Nella ripresa, Castori cambia l’assetto dentro Cicerelli che, al primo affondo, trova lo spiraglio giusto per la testa di Tutino che firma il pari. Lasi ritrova e al 21? ...

La Salernitana torna in testa alla classifica di Serie B dopo l'anticipo della 14esima giornata di Serie B. I campani, nel testacoda dell'Arechi, battono l'Entella in rimonta per 2-1. Liguri in ...Si gioca in infrasettimanale la 14^ giornata del campionato di Serie B. Per leggere la classifica CLICCA QUI. Di seguito il programma delle gare e i risultati: ...