Serie A ultime dai campi LIVE: Spinazzola e Tonali da valutare (Di lunedì 21 dicembre 2020) Serie A, ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: Nerazzurri subito in campo a Zingonia con allenamento sempre differenziato per Caldara e Ruggeri. Toloi pronto a riprendersi una maglia da titolare.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Zapata.Squalificati: nessuno.Infortunati: Caldara, Pasalic, Ruggeri. BENEVENTO – La Giornata: Inzaghi ritrova Schiattarella dopo la squalifica, pronto a riprendere ...

