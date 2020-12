Serie A, sono tre i giocatori squalificati per un turno dal Giudice Sportivo (Di lunedì 21 dicembre 2020) sono tre i calciatori squalificati per un turno dal Giudice Sportivo dopo la 13^ giornata di Serie A. Si tratta del difensore del Torino Lyanco, del centrocampista del Milan Franck Kessié e del difensore del Crotone Luca Marrone. Ammenda di 8mila euro per l’Atalanta in relazione al comportamento di un collaboratore, non tesserato, che veniva espulso per aver proferito espressioni irriguardose nei confronti degli Ufficiali di gara. Foto: Instagram personale Kessié L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 dicembre 2020)tre i calciatoriper undaldopo la 13^ giornata diA. Si tratta del difensore del Torino Lyanco, del centrocampista del Milan Franck Kessié e del difensore del Crotone Luca Marrone. Ammenda di 8mila euro per l’Atalanta in relazione al comportamento di un collaboratore, non tesserato, che veniva espulso per aver proferito espressioni irriguardose nei confronti degli Ufficiali di gara. Foto: Instagram personale Kessié L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

