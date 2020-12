Serie A | la moviola della tredicesima giornata

Gazzetta_it : La #moviola di Roma-Torino: al 14' il giallo a #Singo non esiste. E sull'1-0 fallo su #Belotti. #RomaTorino - sportli26181512 : Immobile rischia il rosso su Bakayoko. Inter, giusto il rigore. Calha-gol, c'è fuorigioco: Immobile rischia il ross… - Gazzetta_it : #SerieA, la moviola della tredicesima giornata - sportli26181512 : Lazio-Napoli, la MOVIOLA LIVE: ammoniti Hoedt e Lozano: Si chiude all'Olimpico di Roma la 13a giornata di Serie A.… - junews24com : Pontedera-Juventus, i toscani reclamano un rigore: ecco cos'è successo - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie moviola

Calciomercato.com

L’episodio chiave del match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Lazio Napoli L’episodio chiave della moviola del match tra Lazio e Napoli, valido per la 13ª giornata della Serie A 2 ...A Bergamo il direttore di gara all’inizio sembra sorpreso dall’agonismo, poi riesce a ottenere un gioco meno falloso. Fiorentina-Verona, non si può discutere per 5 minuti con il Var per decidere ...