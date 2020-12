Serie A | Gravina | “Ci mancano i tifosi Riapertura stadi? Ecco quando”

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 21 dicembre 2020)A – Da più di 6 mesi ormai neglinon ci sono più i. La pandemia ha compromesso il tifo negli. Le partite a porte chiuse sono ormai diventate un’abitudine fissa del calcio nel 2020. Per poche giornate si erano visti circa mille supporter negliitaliani, cosa che però durò poco a causa delle restrizioni del governo. Di questo ha parlato Gabriele, a Radio Rai 1.A, le parole dile sue parole: “Il campionato sta andando abbastanza bene ma è privo di un elemento fondamentale, il pubblico, e questo si vede e si sente.potrà ritornare ancora non lo so, ma mi auguro che da gennaio il calcio possa cominciare a ritrovare i suoi. Un passo ...