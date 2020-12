Serie A: gli arbitri per la quattordicesima giornata (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, del V.A.R e dell’ A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A mercoledì 23 dicembre 2020 Serie A: quali sono le designazioni arbitrali per la quattordicesima giornata? BOLOGNA-ATALANTA CHIFFI DI IORIO-LOMBARDI IV: ABISSO VAR: GUIDA AVAR: DEL GIOVANE CROTONE-PARMA MARESCA CAPALDO-MARGANI IV: MARINELLI VAR: PASQUA AVAR: PASSERI JUVENTUS-FIORENTINA LA PENNA GIALLATINI-VIVENZI IV: FABBRI VAR: MAZZOLENI AVAR: RANGHETTI MILAN-LAZIO DI BELLO PERETTI- FIORITO IV: SACCHI VAR: IRRATI AVAR: PAGANESSI NAPOLI-TORINO VALERI TOLFO- VECCHI IV: GIUIA VAR: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, del V.A.R e dell’ A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per ladel campionato diA mercoledì 23 dicembre 2020A: quali sono le designazioni arbitrali per la? BOLOGNA-ATALANTA CHIFFI DI IORIO-LOMBARDI IV: ABISSO VAR: GUIDA AVAR: DEL GIOVANE CROTONE-PARMA MARESCA CAPALDO-MARGANI IV: MARINELLI VAR: PASQUA AVAR: PASSERI JUVENTUS-FIORENTINA LA PENNA GIALLATINI-VIVENZI IV: FABBRI VAR: MAZZOLENI AVAR: RANGHETTI MILAN-LAZIO DI BELLO PERETTI- FIORITO IV: SACCHI VAR: IRRATI AVAR: PAGANESSI NAPOLI-TORINO VALERI TOLFO- VECCHI IV: GIUIA VAR: ...

TREVISO. Ettore Michielan, ci racconti come hai battuto l’avversario più difficile, il tumore al cervello? «Era il 23 marzo 2019 quando ho iniziato a star male. Avevo 16 anni. Prima un lieve mal di te ...

All’indomani della sconfitta con il Milan, è Ciccio Caputo a prendere per mano il Sassuolo e a suonare la carica. L’attaccante neroverde, infatti, dopo la sconfitta ha parlato ai microfoni di Sky Spor ...

