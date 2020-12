Serie A, designazioni 14esima giornata: Milan-Lazio a Di Bello, Verona-Inter a Giacomelli (Di lunedì 21 dicembre 2020) Le designazioni arbitrali per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Tutti di nuovo in campo per un altro turno infrasettimanale, quello che conclude il 2020. Si comincia martedì con Crotone-Parma affidata a Maresca mentre a dirigere Juventus-Fiorentina sarà La Penna. Sarà Verona-Inter ad aprire il ricco programma del mercoledì, match affidato a Giacomelli, invece il big match tra Milan e Lazio sarà diretto da Di Bello. Ecco tutte le scelte del designatore Nicola Rizzoli. BOLOGNA – ATALANTA h. 20.45 CHIFFI DI IORIO – LOMBARDI IV: ABISSO VAR: GUIDA AVAR: DEL GIOVANE CROTONE – PARMA Martedì 22/12 h. 18.30 MARESCA CAPALDO – MARGANI IV: MARINELLI VAR: PASQUA AVAR: PASSERI JUVENTUS – FIORENTINA Martedì 22/12 h. ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 dicembre 2020) Learbitrali per la quattordicesimadel campionato diA 2020/2021. Tutti di nuovo in campo per un altro turno infrasettimanale, quello che conclude il 2020. Si comincia martedì con Crotone-Parma affidata a Maresca mentre a dirigere Juventus-Fiorentina sarà La Penna. Saràad aprire il ricco programma del mercoledì, match affidato a, invece il big match trasarà diretto da Di. Ecco tutte le scelte del designatore Nicola Rizzoli. BOLOGNA – ATALANTA h. 20.45 CHIFFI DI IORIO – LOMBARDI IV: ABISSO VAR: GUIDA AVAR: DEL GIOVANE CROTONE – PARMA Martedì 22/12 h. 18.30 MARESCA CAPALDO – MARGANI IV: MARINELLI VAR: PASQUA AVAR: PASSERI JUVENTUS – FIORENTINA Martedì 22/12 h. ...

