Serie A - Bestemmia di Buffon in Parma-Juventus? Ecco perché non è stato squalificato dal Giudice (Di lunedì 21 dicembre 2020) Che rischio per Gianluigi Buffon . Come riportato dalla Gazzetta dello Sport , il portiere della Juventus - sceso in campo titolare nel match contro il Parma - ha Bestemmiato durante l anticipo della 13a giornata, mentre discuteva col giovane Manolo ...

Gazzetta_it : #Juventus Presunta bestemmia di #Buffon: ecco perché non è stato squalificato #giudice sportivo - CorSport : #Buffon bestemmia, niente squalifica. I tifosi della #Roma: 'Perché solo #Cristante?' - IPibia : @FIGC Per Cristante qualcuno di svegliò alle 8.30am. Stavolta si vede volevano dormire uno po' di più. Freddi e ori… - ismaele_77 : RT @MRoscioni: La legge per alcuni è più uguale che per altri '..il giudice sportivo non ha ricevuto dalla Procura federale alcun material… - Pirichello : RT @Gazzetta_it: #Juventus Presunta bestemmia di #Buffon: ecco perché non è stato squalificato #giudice sportivo -