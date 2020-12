SELVAGGIA ROMA INCONTRA IL PADRE AZIZ/ "Dopo i 15 anni non ti ho mai visto" (Di lunedì 21 dicembre 2020) SELVAGGIA ROMA INCONTRA il PADRE AZIZ a Live Non è la d'Urso: "Non lo vedo da 15 anni e ora..", Francesco Chiofalo la accusa di mentire e questa sera scopriremo la verità Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 21 dicembre 2020)ila Live Non è la d'Urso: "Non lo vedo da 15e ora..", Francesco Chiofalo la accusa di mentire e questa sera scopriremo la verità

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" aveva rivelato di aver sofferto per la mancanza del padre, al punto tale da aver anche tentato il suicidio. Così, durante la puntata di "Live - Non è la d'Urso", i ...

Nella casa del Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma aveva parlato del complicato rapporto con il padre, ma il suo ex ragazzo, Francesco Chiofalo, aveva successivamente smentito il suo racconto.

