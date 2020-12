Sell off sui listini europei, pesa variante virus UK (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in ribasso, assieme agli altri Eurolistini. Al giro di boa, rtesta un quadro di rinnovata volatilità, innescata dai timori per la nuova variante britannica del Covid. Passa in secondo piano l’imminente approvazione di un nuovo piano di stimoli all’economia statunitense, dopo mesi di negoziati. Sul mercato valutario, debole l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,69%. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,65%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-3,89%), che ha toccato 47,19 dollari per barile. Lo Spread peggiora, toccando i +113 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,53%. Tra i mercati del Vecchio Continente in apnea ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in ribasso, assieme agli altri Euro. Al giro di boa, rtesta un quadro di rinnovata volatilità, innescata dai timori per la nuovabritannica del Covid. Passa in secondo piano l’imminente approvazione di un nuovo piano di stimoli all’economia statunitense, dopo mesi di negoziati. Sul mercato valutario, debole l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,69%. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,65%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-3,89%), che ha toccato 47,19 dollari per barile. Lo Spread peggiora, toccando i +113 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,53%. Tra i mercati del Vecchio Continente in apnea ...

TradingRoomRoma : Intraday: in una giornata di sell off si registrano in intraday scambi per controvalore sopra l’8% al ribasso per E… - Benzinga_Italia : ????#EURO #DOLLARO ??Continua il sell-off del dollaro, in vista del fine settimana le prese di profitto potrebbero a… - borsainside : @ST_World, il profit warning costa carissimo alle azioni #trading,#CFD -

Ultime Notizie dalla rete : Sell off Sell off sui listini europei, pesa variante virus UK Il Messaggero Erg spicca il volo a Piazza Affari. Come spiegare tanti buy?

Erg ignora il sell-off che colpisce Piazza Affari e mette a segno un bel rally con forti volumi. Ecco i motivi della corsa all'acquisto.

Sell off sui listini europei, pesa variante virus UK

(Teleborsa) - Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in ribasso, assieme agli altri Eurolistini. Al giro di boa, rtesta un quadro di rinnovata volatilità, innescata dai timori per la nuova ...

Erg ignora il sell-off che colpisce Piazza Affari e mette a segno un bel rally con forti volumi. Ecco i motivi della corsa all'acquisto.(Teleborsa) - Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in ribasso, assieme agli altri Eurolistini. Al giro di boa, rtesta un quadro di rinnovata volatilità, innescata dai timori per la nuova ...