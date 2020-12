Scuola: Azzolina, ho sempre difeso diritto allo studio (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA, 21 DIC - "Ho cercato con tutto l'impegno, la serietà e la responsabilità che il mio ruolo richiede, di tenere fede agli obiettivi posti a inizio mandato e, con il manifestarsi e l'acuirsi della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA, 21 DIC - "Ho cercato con tutto l'impegno, la serietà e la responsabilità che il mio ruolo richiede, di tenere fede agli obiettivi posti a inizio mandato e, con il manifestarsi e l'acuirsi della ...

NicolaPorro : Il Natale è andato, anche se ci era stato promesso il contrario. Ma il vero guaio è un altro: la scuola. Tanto che… - rosa_quinto : RT @VittorioBanti: 'Noi siamo una buona scuola. Noi abbiamo internet... In ogni aula abbiamo la linea ecc.' Attacca così -letterale- l'orie… - piccolaanima_ : quella pazza della Azzolina adesso si è svegliata e vuole spedirmi a scuola fino almeno al 30 giugno per 'recuperar… - infoitinterno : Lettera di Lucia Azzolina al popolo della scuola: “Ogni sacrificio fatto ci aiuterà ad uscire dall’emergenza” - Miniver841 : RT @VittorioBanti: 'Noi siamo una buona scuola. Noi abbiamo internet... In ogni aula abbiamo la linea ecc.' Attacca così -letterale- l'orie… -