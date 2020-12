Screening di massa Covid, nelle Marche più di 25mila test rapidi e 126 positivi, ma l'obiettivo è ancora lontano (Di lunedì 21 dicembre 2020) ANCONA - Screening di massa con i tamponi rapidi Covid voluto dalla Regione Marche : nei primi 3 giorni hanno aderito più di 25mila persone. Scovati 126 positivi (lo 0,5%), ma resta lontano l'... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 21 dicembre 2020) ANCONA -dicon i tamponivoluto dalla Regione: nei primi 3 giorni hanno aderito più dipersone. Scovati 126(lo 0,5%), ma restal'...

Slitta a gennaio, dopo le festività, l'avvio dello screening di massa con tamponi rapidi programmato dalla Regione Sardegna con la regia del virologo Andrea Crisanti. (ANSA) ...

ANCONA - Screening di massa con i tamponi rapidi Covid voluto dalla Regione Marche: nei primi 3 giorni hanno aderito più di 25mila persone. Scovati 126 positivi (lo 0,5%), ma resta ...

