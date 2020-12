Scoperto l’autore del più grande attacco cyber-finanziario in Italia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ha 34 anni, è di Firenze, ed è l’autore di uno dei più grandi reati mai commessi nel mondo delle cripto-valute. E’ stato identificato dalla Polizia Postale l’autore del più grande attacco cyber-finanziario mai commesso in Italia, uno dei più grandi mai realizzati nel mondo nel settore delle cryptovalute: si tratta di un uomo di L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ha 34 anni, è di Firenze, ed èdi uno dei più grandi reati mai commessi nel mondo delle cripto-valute. E’ stato identificato dalla Polizia Postaledel piùmai commesso in, uno dei più grandi mai realizzati nel mondo nel settore delle cryptovalute: si tratta di un uomo di L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : Scoperto l'autore del più grande attacco cyber-finanziario in Italia. Un buco da 120 milioni di euro, oltre 230mila… - Agenzia_Italia : È stato scoperto in Italia l'autore di una delle più grandi truffe compiute con una cryptovaluta - repubblica : Cryptovaluta, scoperto a Firenze l'autore di una maxitruffa da 120 milioni di euro - FantiniValerio : È stato scoperto in Italia l'autore di una delle più grandi truffe compiute con una cryptovaluta - sole24ore : Cryptovalute, scoperto a Firenze l’autore di una maxitruffa da 120 milioni di euro -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperto l’autore Bruno Editore lancia Alex D'Alessandro e Luca Losco, Proteggiti Dalle Crisi Finanziarie: il Bestseller su come investire in tempi di crisi Fortune Italia