Sconcerti: si può ancora fare finta di niente sull’esame inganno di Suarez? (Di lunedì 21 dicembre 2020) In calce al commento del lunedì sulle partite delle big del campionato (in cui certifica che il Milan è diventato una grande squadra), sul Corriere della Sera Mario Sconcerti dedica qualche riga anche al caso Suarez. Sono passati ormai tre mesi e l’inganno pesa sul campionato, scrive. Possibile che si faccia ancora finta di niente? Queste le sue parole: “Ma sul campionato sta ormai pesando l’esame inganno di Suarez. Il giocatore ha confermato la falsità del test, i professori anche. E allora? Sono passati tre mesi. Si può ancora fare finta di niente? Nessuno chiede punizioni, ma un dibattito serio su una realtà oggettiva sì. Per capire chi rispetta davvero le regole e chi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 dicembre 2020) In calce al commento del lunedì sulle partite delle big del campionato (in cui certifica che il Milan è diventato una grande squadra), sul Corriere della Sera Mariodedica qualche riga anche al caso. Sono passati ormai tre mesi e l’pesa sul campionato, scrive. Possibile che si facciadi? Queste le sue parole: “Ma sul campionato sta ormai pesando l’esamedi. Il giocatore ha confermato la falsità del test, i professori anche. E allora? Sono passati tre mesi. Si puòdi? Nessuno chiede punizioni, ma un dibattito serio su una realtà oggettiva sì. Per capire chi rispetta davvero le regole e chi ...

napolista : Sconcerti: si può ancora fare finta di niente sull’esame inganno di #Suarez? Sul CorSera: “Sono passati tre mesi. N… - ZhilMaros : @NandoPiscopo1 @mr9_88 @saveriocamba Sicuro qualche salma tipo Italo Cucci o Mario Sconcerti dirà che 'ecco i limit… - TUTTOJUVE_COM : Sconcerti a TMW Radio: 'Non vedo squadre perfette, ma la Roma può diventarlo' - internewsit : Sconcerti: 'Scudetto? La Roma gioca meglio di tutte. Può arrivare in fondo' - - TMW_radio : ??? #Maracanà Mario #Sconcerti ??? «Questa #Roma può arrivare fino in fondo e vincere lo Scudetto. Il #Torino si sa… -