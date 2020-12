Scienziato trovato morto in mutande dopo un volo dal 14esimo piano | “Lavorava al vaccino Covid | sul corpo ferite da arma da taglio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 dicembre 2020) È statoriverso a terraundal quattordicesimo, in, con ilsegnato da evidentedada. È quanto successo all’eminenterusso Alexander “Sasha” Kagansky,senza vita domenica 20 dicembre a San Pietroburgo, in Russia, in corrispondenza di una delle finestre del suo appartamento in Zamshin Street. A trovare il cadavere è stato un vicino di casa: come riferisce il tabloid britannico The Sun citando fonti russe, stava lavorando a un nuovoanti-. Sulla sua morte indaga la polizia. Gli inquirenti ritengono che le circostanze che hanno portato alla sua morte siano sospette: le ...