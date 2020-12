Scienziato russo muore dopo volo dalla finestra | lavorava al vaccino Covid

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Un importante, Alexander “Sasha” Kahansky, di 45 anni, che stava lavorando alanti-19, è stato ritrovato morto sotto le finestre di un palazzo a San Pietroburgo. A ritrovare il suo corpo è stato il vicino di casa. Come riportato dal giornale Moskovsky Komsomolets, Kagansky sarebbe caduto dal 14esimo piano del suo appartamento e al momento della caduta si trovava in mutande. La polizia ha confermato che alloè stata inferta una coltellata. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda come omicidio e ritengono che ci sia stata una colluttazione prima della caduta: attualmente, un uomo di 45 anni è sotto interrogatorio come potenziale sospetto. Alexander Kagansky era noto per il suo contributo alla ricerca sul cancro, oltre ad essere assistente professore ...